В Биробиджане пенсионерки отдали деньги мнимым сотрудникам службы безопасности банка

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:53:25+03:00

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В Биробиджане две пожилые женщины лишились своих сбережений из-за мнимых сотрудников службы безопасности банка. Одной из них неизвестные позвонили и сказали, что некто пытался оформить кредит на ее имя. При этом звонивший выяснил, сколько денег у заявительницы есть на счетах.

- Потом потерпевшей звонили с разных номеров, просили в течение суток не совершать никаких операций с картой. После этого пожилой женщине вновь позвонила якобы сотрудник банка и рассказала, что для того, чтобы защитить свою карту, она должна снять все деньги и перевести их на указанный счет, где они будут храниться до момента заключения нового договора с банком, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Пострадавшая сняла 388 тысяч рублей со счета, а потом под диктовку злоумышленницы перевела деньги на указанные номера телефонов. Когда пенсионерка обратилась в банк, выяснилось, что оттуда ей не звонили. У второй пострадавшей аферисты выманили 126 тысяч рублей. Ее убедили, что неизвестные со счета потерпевшей похищают деньги. Далее она сняла деньги и перевела их на указанный счет.

Полицейские выяснили, что номера телефонов, с которых поступали звонки и на которые были зачислены деньги, зарегистрированы в Московской области, Хабаровском крае, Саратове и Кургане. Уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жителей области убедительно просят быть предельно внимательными при поступлении подобных звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU