25 Февр. 2020 2020-02-25T05:51:36+03:00

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В Хабаровском крае на «дальневосточных гектарах» открыли пчеловодческий кооператив. Участок находится в районе имени Лазо недалеко от поселка Сидима. Его оформил Василий Лебедев, который не только развивает пчеловодческий проект, но и планирует запускать новые направления деятельности, например, обустроить ягодный питомник.

- За три года пользования участка удалось удвоить количество пчелосемей до 200, а урожай за 2019 год составил около 10 тонн меда, - рассказал Василий Лебедев, получатель «дальневосточного гектара».

Предпринимателю удалось создать пчеловодческую кооперацию, в которую входят 26 пасек по всему Хабаровскому краю. Также Василий получил грант и субсидию, которые потратил на оборудование для будущего цеха переработки, хранения и упаковки продукции. В его планах поставлять продукцию не только на внутренние рынки, но и на экспорт. Продукцию с пасеки пчеловоды реализуют в трех торговых точках в Хабаровске, в одной в Советской Гавани и двух точках в Москве. Кроме того, уже проведены пробные поставки продукции на экспорт в Китай - предприниматели договариваются о поставках в Корею и Японию.

ИСТОЧНИК KP.RU