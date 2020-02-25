25 Февр. 2020 2020-02-25T04:47:27+03:00

В два раза больше детей-инвалидов из Хабаровского края оздоровятся в Приморье Фото: Правительство Хабаровского края

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В два раза больше детей-инвалидов из Хабаровского края поедут в Приморье на профильную смену «Ласковое море». Ребята смогут оздоровиться и пройти социальную адаптацию. В этом году впервые в смене примут участие и дети, проживающие в психоневрологических интернатах. На эти цели в бюджете предусмотрели около 10 миллионов рублей.

- Профильная смена «Ласковое море» действует более 12 лет. На отдых дети приезжают в августе. Среди них те, у кого тяжелые множественные нарушения развития, нарушения аутистического спектра. Оплату путевки и проезда производят за счет краевого бюджета. В 2019 году в рамках профильной смены оздоровились 75 детей-инвалидов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае через автоматизированную систему будут распределять путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Новая система начнет работать с февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU