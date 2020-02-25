В ЕАО супруги чудом не пострадали при взрыве газового баллона

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:48:15+03:00

Все случилось после того, как погорельцы выбрались на улицу через запасной выход

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В Еврейской автономии в ночь на 24 февраля в селе Ленинском случился взрыв газового баллона. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 4:03. Со слов самих погорельцев, сначала они услышали треск и шум со стороны основного входа, попытались выйти на улицу, но не смогли. Пламя уже охватило всю веранду и пристройку.

- Пострадавшим пришлось выбираться через запасной выход, находящийся на другой стороне дома. Взрыв случился, когда супруги вышли на улицу на безопасное расстояние. Мужчина, женщина и их собака не пострадали. Сами погорельцы вызвали пожарные расчеты и принялись спасать имущество, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли ликвидировать огонь, не дав пламени перейти на жилую часть дома. В результате пожара выгорели деревянная веранда и пристройка. Жилье не пострадало, только закоптилось продуктами горения. Проверку уже проводят, пока основной версией возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU