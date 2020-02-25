25 Февр. 2020 2020-02-25T06:21:20+03:00

В Госархиве в ЕАО пройдет День открытых дверей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

В Госархиве в ЕАО пройдет День открытых дверей. Это мероприятие решили провести в честь Дня архивов и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гостей приглашают 28 февраля 2020 года в ОГБУ «Государственный архив Еврейской автономной области», начало в девять часов утра.

- В программе знакомство с экспозицией, где представлены документы и фотографии «Гордимся славою героев». Также для гостей проведут урок «У мемориальной доски», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Будут и экскурсии по архивохранилищу, - рассказали в Государственном архиве Еврейской автономной области.

Желающие смогут посетить мастер-класс «Как найти документы о своем предке в архиве». Посетителей проконсультируют по вопросам организации комплектования. Более подробная информация о Дне открытых дверей по телефону 6-12-76.

ИСТОЧНИК KP.RU