2020-02-25T06:33:59+03:00
Общество

Доходная часть бюджета Хабаровского края вырастет

Деньги поступят из федерального бюджета, а также от госкорпораций
Ксения ТУРТЫГИНА
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Все средства, поступающие в край из федеральной казны, - целевыеВсе средства, поступающие в край из федеральной казны, - целевыеФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Работа над бюджетом-2020 Хабаровского края продолжается. На днях депутаты постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию рассмотрели проект краевого закона о внесении изменений в этот финансовый документ.

Доходная часть, согласно законопроекту, вырастет. В край поступают дополнительные трансферты из федеральной казны: в 2020 году - 3,2 миллиарда рублей, в 2021 году - 3,8 миллиарда рублей, в 2022 году - 705,3 миллиона рублей. В нынешнем году госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ безвозмездно передает краю 233,8 миллиона рублей.

В итоге с учетом дополнительных поступлений доходы краевого бюджета на 2020 год составят 114,4 миллиарда рублей, на 2021 и 2020 годы - по 109 миллиардов рублей.

- Все средства, поступившие из федерального бюджета, - целевые, - отметил Вячеслав Фургал, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию края. - Так, 3,1 миллиарда рублей направлены на развитие транспортной системы края. Часть из них предусмотрена на продолжение строительства участка дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын через поселок Березовый с двумя мостовыми переходами по ней. Выделенных средств на 2020 год и планируемых на 2021 год достаточно для строительства объекта в установленные сроки.

Рассмотренные поправки в бюджет члены постоянного комитета одобрили и рекомендовали принять в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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