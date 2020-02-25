25 Февр. 2020 2020-02-25T06:32:00+03:00

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В Хабаровском крае стало не по-февральски тепло. Такая погода продержится до конца этой недели. Синоптики прогнозируют, что дневные температуры могут варьироваться от 0 до -7 градусов, а ночные от -13 до -20 градусов. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что температурный фон останется на 4-6 градусов выше нормы. Обычно в это время часто идут циклоны с севера, но в этом году их мало, поэтому тепло сохраняется. Не будет и осадков, а тот снег, что есть, будет активно таять.

Автолюбителей информируют, что из-за потепления не будут корректировать работу ледовых переправ. По данным МЧС России, в регионе сейчас функционируют 37 зимников в 10 районах и в Хабаровске. Спасатели бьют тревогу по поводу нелегальных проездов через реки. Жителей региона предупреждают, что провалиться под лед на таких участках очень просто. Пожалуйста, не передвигайтесь по неофициальным переправам, пользуйтесь теми переправами, где толщина льда полностью обеспечивает безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU