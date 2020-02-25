В Хабаровском крае начали подготовку к пожароопасному сезону

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:51:31+03:00

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Время пожаров не за горами - малоснежная зима повлечет за собой раннее начало дачного сезона, а вместе с ним начнутся палы сухой травы, по-прежнему занимающие первое место среди причин масштабных возгораний в лесах. Поэтому краевые инспекторы уже приступили к профилактическим проверкам, цель которых убедиться в готовности лесопожарных формирований и лесопользователей к пожароопасному сезону.

- Проводимые мероприятия являются необходимой превентивной мерой по охране лесов от пожаров, - рассказали в пресс-службе управления лесами правительства Хабаровского края. - В случае обнаружения нарушений лесного законодательства инспекторами выдаются предписания об устранении выявленных недостатков.

Проверкам подвергнется, в первую очередь, пожарная техника - ее наличие и состояние, а также противопожарное оборудование и инвентарь. На текущий год уже разработан Сводный план тушения лесных пожаров на территории края, в каждом лесничестве созданы оперативные штабы, которые будут отвечать за борьбу с огнем. Однако основная ответственность прежде всего лежит на простых гражданах, выезжающих на дачи и в лес - чем меньше будет палов сухой травы, непотушенных костров и брошенных в кусты горящих сигарет, тем меньше вероятность возникновения лесных пожаров, а значит, и меньший ущерб природе.

Напоминаем, что в Хабаровском крае можно круглосуточно сообщать о пожарах в лесах на бесплатный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU