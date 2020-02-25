Близ заказника в Хабаровском крае прошли поисково-спасательные учения

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:54:33+03:00

В процессе работы к будущим спасателям присоединились и сотрудники заповедника «Большехехцирский»

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В Хабаровском крае 18-20 февраля близ заказника прошли поисково-спасательные учения. Участники этой тренировки учились искать людей в условиях горно-лесистой местности. Занятия проводили сотрудники единственного на Дальнем Востоке Учебного Центра подготовки спасателей регионального поисково-спасательного отряда.

- Вблизи заказника в течение трех дней размещался учебный лагерь. В процессе работы к будущим спасателям присоединились и сотрудники заповедника «Большехехцирский». Среди них были государственные инспекторы и специалист отдела экологического просвещения, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Учения проводят с целью оптимизировать усилия при поиске людей на заповедной территории. Реальность такова - случаи, когда люди теряются на особо охраняемой территории, бывают. Однажды удалось найти и задержать гражданина КНР, «заблудившегося» на территории заповедника.

Участники тренировки учились спасать людей в горно-лесистой местности, ориентироваться по карте, находить пострадавшего и дальше, в случае отсутствия доступа спецтехники, транспортировать пострадавшего на себе, преодолевая различные препятствия.

ИСТОЧНИК KP.RU