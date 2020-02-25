В Хабаровском крае ссора между влюбленными закончилась поножовщиной

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:09:46+03:00

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В Хабаровском крае ссора между влюбленными закончилась между поножовщиной. Сообщение о пострадавшей поступило из больницы, куда доставили женщину с ножевыми ранениями. По предварительной информации, это была жительница села Гаровка-2.

- Следствие установило, что удары ножом нанес 47-летний не работающий мужчина. Это случилось в результате ссоры с возлюбленной. Женщина получила опасные для жизни травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение. Потерпевшей оказана медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант свою вину признал и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела в отношении него уже закончилось. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы уже находятся в суде на рассмотрении. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимально возможное наказание за это правонарушение – это лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU