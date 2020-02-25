В Хабаровском крае ссора между влюбленными закончилась поножовщиной
В Хабаровском крае ссора между влюбленными закончилась между поножовщиной. Сообщение о пострадавшей поступило из больницы, куда доставили женщину с ножевыми ранениями. По предварительной информации, это была жительница села Гаровка-2.
- Следствие установило, что удары ножом нанес 47-летний не работающий мужчина. Это случилось в результате ссоры с возлюбленной. Женщина получила опасные для жизни травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение. Потерпевшей оказана медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сам фигурант свою вину признал и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела в отношении него уже закончилось. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы уже находятся в суде на рассмотрении. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимально возможное наказание за это правонарушение – это лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU