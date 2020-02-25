В Хабаровске в Школе молодой семьи проведут несколько семинаров

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:01:56+03:00

Родителям расскажут про беременность и роды, об уходе за новорожденными и вакцинации

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В Хабаровске продолжает работать Школа молодой семьи. Весной планируют провести ряд семинаров для будущих родителей и уже состоявшихся родителей. В марте слушателям расскажут о беременности и родах и уходе за новорожденными. В апреле занятия будут посвящены грудному вскармливанию, вакцинации детей и правилам обязательного медицинского страхования.

Информация о занятиях опубликована на портале «Здоровый Хабаровск». Проект реализуют при поддержке городской администрации. На семинары приглашают молодые семьи и беременных женщин. Адрес: улица Ленинградская, 30. Встречи проходят в актовом зале «Хабаровского городского ресурсного центра». Семинары проводятся бесплатно с 18:30 до 20:00. Проезд автобусом №1, остановка «Городская больница №1».

Среди спикеров врач- гинеколог, врач- педиатр и представитель страховой медицинской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU