2020-02-25T09:23:01+03:00
Политика

В поселке Ванино Хабаровского края нашли замену арестованному главе

Вместо Александра Орлова администрацию возглавит Ольга Назарова
Александр ШТААЛЬ
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В поселке Ванино Хабаровского края нашли замену арестованному главе ФОТО: Официальный сайт администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского района Хабаровского краяВ поселке Ванино Хабаровского края нашли замену арестованному главе ФОТО: Официальный сайт администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского района Хабаровского края
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В поселке Ванино Хабаровского края нашли замену Александру Орлову. Напомним, его арестовали по обвинению в коррупционном преступлении. Об этом стало известно 20 февраля. Ранее сообщало, что чиновник получил от предпринимателя больше 340 тысяч рублей взятки. За эти деньги фигурант должен был оказывать взяткодателю покровительство, а именно беспрепятственно принимать работы и оказанные им услуги. Бизнесмен выполнял муниципальные контракты по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог.

- Временно исполняющим полномочия главы поселка Ванино выбрали на внеочередном заседании Совета депутатов городского поселения. Решение приняли 21 февраля, - рассказали в администрации рабочего поселка Ванино.

По итогу заседания, на должность временно исполняющего полномочия главы городского поселения выбрали заместителя главы администрации по правовым вопросам – начальника отдела кадрового и правового обеспечения Назарову Ольгу Павловну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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