Биробиджан всколыхнула история из детского сада о ребенке с заклеенным скотчем ртом

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:41:05+03:00

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В Биробиджане в последнее время активно обсуждают историю из детского сада. Суть ее сводится к тому, что воспитатель заклеил рот ребенка скотчем, чтобы тот не кричал. Информацию об инциденте опубликовали в местном СМИ. Она привлекла внимание в том числе и сотрудников городской администрации.

- На сегодняшний день по поручению мэра Биробиджана Александра Головатого организовали служебную проверку по факту ненадлежащего обращения с ребенком в детском саду №12, - прокомментировали в пресс- службе администрации Биробиджана.

По последним данным, воспитательница уже уволилась из детского сада. Проверку проводит городская прокуратура. На сегодняшний день известно, что некоторые дети подтверждают, что воспитатель повышала голос на ребенка и заклеивала ему рот скотчем, другие воспитанники отрицают это. Оценку произошедшему дадут по окончании служебнойпроверки.

ИСТОЧНИК KP.RU