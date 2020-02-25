2020-02-25T12:33:07+03:00
Общество

В Хабаровске остановили приватизацию территории и собираются строить школу или детсад

Новый объект появится на улице Свердлова
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске остановили приватизацию территории и собираются строить школу или детсадВ Хабаровске остановили приватизацию территории и собираются строить школу или детсадФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске собираются построить новые детский сад или школу на улице Свердлова. Ранее территорию, где будет находиться один из этих объектов, собирались приватизировать. Однако процесс приостановили и начали работу по подготовке к строительству здания.

- Земельный участок площадью 18,5 тысячи квадратных метров расположен в районе дома 75 по улице Свердлова. Сейчас там находятся нежилые помещения общей площадью в 2,4 тысячи квадратов. Ранее на этой земле располагалась база МУП «Дорремострой», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Что именно построят на этой территории – школу или детский сад, будет зависеть от решения Минобороны. Площадь для школы сравнительно небольшая, если военные согласятся передать землю, расположенную рядом, тогда получится построить школу, если нет - тогда это будет дошкольное учреждение. Вопрос уже прорабатывают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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