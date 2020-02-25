В Хабаровском крае на железной дороге перевернулись 18 вагонов с углем

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:45:11+03:00

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В Хабаровском крае сегодня жнем, 25 февраля, на перегоне «Тоннельный – Кундур-Хабаровский» двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая перевернулись 18 вагонов с углем. По предварительной информации, из-за инцидента нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.

- Отметим также, что во время этого инцидента никто из людей не пострадал. Также отсутствует угроза экологии, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Пока правоохранители выясняют, что могло послужить причиной опрокидывания вагонов. Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправили восстановительные поезда со станций «Облучье», «Бурея» и «Биробиджан». В связи с инцидентом может возникнуть задержка пассажирских поездов №№7 и 8, следующих сообщениями «Владивосток-Новосибирск» и «Новосибирск-Владивосток». Возможны корректировки в графике поезда №99, следующего сообщением «Владивосток-Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU