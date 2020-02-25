2020-02-25T12:30:08+03:00
Общество

Хабаровчанину в суде пришлось отстаивать право работать капитаном судна

Работодателя предупредили, если он не исполнит решение суда, то может стать фигурантом административного дела
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанину в суде пришлось отстаивать право работать капитаном суднаХабаровчанину в суде пришлось отстаивать право работать капитаном суднаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Капитан судна из Хабаровска однажды лишился работы в организации, специализирующейся на добыче рыбы. Работодатель решил, что сотрудник на рабочем месте находился в состоянии алкогольного опьянения и принял решение уволить его. При этом никто не слушал самого сотрудника, и никто не пытался проверить его с помощью алко-тестера.

- Никаких объяснений у мужчины на работе не брали, с приказом об увольнении не знакомили, расчет и выплату зарплаты не производили. Также у него не было дисциплинарных взысканий. Мужчина посчитал, что с ним обошлись несправедливо, и решил через суд восстановиться в должности, - прокомментировали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге суд принял сторону истца, признал приказ директора компании о расторжении трудового договора с гражданином незаконным и принял решение о восстановлении мужчины в ранее занимаемой должности. Работодателю рассказали, что в случае отказа от исполнения решения суда руководство предприятия могут привлечь к административной и уголовной ответственности. В компании все требования выполнили и восстановили капитана судна на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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