2020-02-26T06:04:45+03:00
Недвижимость

В Хабаровске жильцы дома на улице Пилотов остались без горячей воды

Причина тому порыв стояка
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске жильцы дома на улице Пилотов остались без горячей водыВ Хабаровске жильцы дома на улице Пилотов остались без горячей водыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровске по данным на семь часов утра 26 февраля без горячей воды остались жильцы дома №7 на улице Пилотов. Причина тому порыв стояка. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали. Об этом сообщили в городской администрации.

Отметим также, что в краевой столице не работают 26 лифтов. В минувшие сутки на уборке городских дорог задействовали 82 единицы техники, в том числе ночью 17 спецмашин. За сутки с городских улиц вывезли 799 кубометров снега.

Ситуация на дорогах следующая - за сутки зафиксировали 25 дорожных аварий, эвакуировали 22 автомобиля за неправильную парковку. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 938 раз.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 645 единиц общественного транспорта. Из них 36 трамваев, 23 троллейбуса, 587 автобусов. Еще 57 автобусов работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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