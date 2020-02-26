В Хабаровске центр подготовки юных футболистов стал футбольной академией

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:57:04+03:00

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В Хабаровске центру подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск» присвоили статус футбольной академии. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

Решение приняли участники комиссии Российского футбольного союза по присвоению статусов. Этому способствовало то обстоятельство, что ЦПЮФ «СКА-Хабаровск» успешно прошел соответствующую аттестацию. Тем самым удалось подтвердить, что центр подготовки подходит под соответствующие критерии.

Решающим фактором стало наличие квалифицированных тренеров с действующими лицензиями РФС. Также инфраструктура центра оказалась вполне подходящей. У него есть футбольные поля, спортивные залы и другие необходимые объекты. Кроме того, члены комиссии учли спортивные достижения воспитанников центра, которые активно участвуют в региональных и всероссийских турнирах.

ИСТОЧНИК KP.RU