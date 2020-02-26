2020-02-26T05:56:25+03:00
Общество

Авиаперевозки пассажиров между Иркутском и Хабаровском начнутся в мае

Продажа билетов уже началась
Александр ШТААЛЬ
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Авиаперевозки пассажиров между Иркутском и Хабаровском начнутся в маеАвиаперевозки пассажиров между Иркутском и Хабаровском начнутся в маеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Иркутск и Хабаровск свяжет авиарейс. По предварительной информации, полеты будет выполнять авиакомпания «Ангара». Самолеты будут летать сообщениями «Иркутск-Чита» и «Чита-Хабаровск» с 19 мая. Продажа билетов уже началась.

Авиарейсы будут выполнять по вторникам и субботам на самолете Ан-148-100Е. Отметим также, что перелет из Иркутска в Читу займет один час 40 минут, стоимость авиабилета стартует от четырех тысяч 625 рублей. Из Читы в Хабаровск самолет будет лететь два часа 40 минут. Стоимость билетов стартует с девяти тысяч 400 рублей. Будут и прямые рейсы из Иркутска в Хабаровск с посадкой в Чите. Стоимость билета начинается от 10 тысяч рублей.

Напомним также, что в Хабаровском крае действует программа льготных авиаперелетов. Она распространяется на на Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и район имени Полины Осипенко. Также в конце декабря 2019 года стало известно, что Хабаровск и сахалинские города Оха и Ноглики в первом квартале 2020 года свяжет авиасообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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