Авиаперевозки пассажиров между Иркутском и Хабаровском начнутся в мае
Иркутск и Хабаровск свяжет авиарейс. По предварительной информации, полеты будет выполнять авиакомпания «Ангара». Самолеты будут летать сообщениями «Иркутск-Чита» и «Чита-Хабаровск» с 19 мая. Продажа билетов уже началась.
Авиарейсы будут выполнять по вторникам и субботам на самолете Ан-148-100Е. Отметим также, что перелет из Иркутска в Читу займет один час 40 минут, стоимость авиабилета стартует от четырех тысяч 625 рублей. Из Читы в Хабаровск самолет будет лететь два часа 40 минут. Стоимость билетов стартует с девяти тысяч 400 рублей. Будут и прямые рейсы из Иркутска в Хабаровск с посадкой в Чите. Стоимость билета начинается от 10 тысяч рублей.
Напомним также, что в Хабаровском крае действует программа льготных авиаперелетов. Она распространяется на на Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и район имени Полины Осипенко. Также в конце декабря 2019 года стало известно, что Хабаровск и сахалинские города Оха и Ноглики в первом квартале 2020 года свяжет авиасообщение.
ИСТОЧНИК KP.RU