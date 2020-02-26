2020-02-26T05:55:05+03:00
Спорт

Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов

Итоги одиннадцатой по счету зимней корпоративной спартакиады подвели в ДГК
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Итоги одиннадцатой по счету зимней корпоративной олимпиады подвели в «ДГК» ФОТО: пресс-служба «ДГК»Итоги одиннадцатой по счету зимней корпоративной олимпиады подвели в «ДГК» ФОТО: пресс-служба «ДГК»
Изменить размер текста:

В ДГК подвели итоги 11 ежегодной зимней корпоративной спартакиады, собравшей лучших спортсменов из всех филиалов и структурных подразделений. На протяжении двух дней 108 энергетиков из восьми команд боролись за звание лучших в пяти видах спорта: мини-хоккей с мячом, плавание, настольный теннис, лыжные гонки и стритбол.

По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла сборная команда филиала «Хабаровская генерация», набрав 35 очков. Уступив всего три очка, второе место заслуженно заняла сборная команды СП «Нерюнгринской ГРЭС». Завершила тройку призеров команда Исполнительного аппарата АО «ДГК», заработав 24 очка. Всего на 11 спартакиаде ДГК был разыгран 41 комплект медалей.

Судейская бригада соревнований выделила лучших спортсменов в мини-хоккее с мячом и стритболе. В мини-хоккее Захар Кривченко, сотрудник Амурской генерации, был признан лучшим игроком, Владимир Чепелев, сотрудник филиала «ЛуТЭК», - лучшим вратарем. Также в стритболе были отмечены лучший игрок, нападающий и центровой. Это Юрий Шестак (филиал «ЛуТЭК»), Никита Каленюк (исполнительный аппарат АО «ДГК») и Дмитрий Новичихин (СП «Нерюнгринская ГРЭС») соответственно.

- «Дальневосточная генерирующая компания» большое внимание уделяет развитию спорта в своих подразделениях, организовывая зимнюю и летнюю спартакиады, - рассказал начальник отдела социально-трудовых отношений АО «ДГК» Алексей Меренков. - Уже в июне 2020 года спортсменов ожидает летняя спартакиада, по итогам которой лучшие из них представят команду ДГК уже на спартакиаде РусГидро, которая состоится в сентябре.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглецу из колонии в Хабаровском крае зачитали приговор
В Хабаровском крае озадачились созданием Центра для активной молодежи
Хабаровчанку, вернувшуюся с работы домой, ограбил собственный сын
Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов
Авиаперевозки пассажиров между Иркутском и Хабаровском начнутся в мае
В Хабаровске центр подготовки юных футболистов стал футбольной академией
В Хабаровске ищут пропавшего 23 февраля Евгения Колосова
В Хабаровске назначили нового заместителя мэра города
В Хабаровском крае траты на здравоохранение и сельское хозяйство вырастут
Школьников массово эвакуируют во время занятий в Хабаровске и Комсомольске
В Хабаровске жильцы дома на улице Пилотов остались без горячей воды
В селе под Биробиджаном временно отключат электричество
В Хабаровский край и Еврейскую автономию поезда приходят с опозданием
В Хабаровске многодетных родителей проконсультируют по оформлению земельных участков
В Хабаровске погода сегодня, 26 февраля 2020 года: днем до -3, без осадков
Хабаровчанину в суде пришлось отстаивать право работать капитаном судна
В Хабаровске остановили приватизацию территории и собираются строить школу или детсад
В Хабаровске стартует прием документов от молодых семей на жилищную субсидию
Пловцы из Хабаровского края на чемпионате Дальнего Востока взяли 18 золотых медалей
Из ЕАО отправили помощь к месту, где перевернулись 18 вагонов с углем
Суд Хабаровского края оставил бывшего главу Минпромторга России в СИЗО
Биробиджан всколыхнула история из детского сада о ребенке с заклеенным скотчем ртом
В поселке Ванино Хабаровского края нашли замену арестованному главе
В Хабаровске в Школе молодой семьи проведут несколько семинаров
Близ заказника в Хабаровском крае прошли поисково-спасательные учения
В Хабаровском крае начали подготовку к пожароопасному сезону
В Хабаровском крае ссора между влюбленными закончилась поножовщиной