Хабаровчанку, вернувшуюся с работы домой, ограбил собственный сын
В полицию обратилась 58-летняя хабаровчанка, которую ограбили в собственной квартире. Заявительница рассказала, что пришла с работы, дома в это время был пьяный сын. Он подошел к ней, сорвал с шеи женщины ювелирные изделия и вместе с ними ушел из квартиры. Ущерб потерпевшая оценила в 180 тысяч рублей.
- По данному инциденту провели проверку. В итоге задержали 33-летнего фигуранта. Ранее он уже был судим за кражи и грабеж. К слову, на момент встречи с полицейскими он уже сдал золотые украшения в ломбард, выручив за них 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Деньги сын заявительницы потратил на покупку одежды. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за это правонарушение - это лишение свободы на срок до семи лет. Задержанного водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Похищенные изделия ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU