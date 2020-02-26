2020-02-26T06:17:07+03:00
Происшествия

Хабаровчанку, вернувшуюся с работы домой, ограбил собственный сын

Такой версии придерживается официальное следствие
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанку, вернувшуюся с работы домой, ограбил собственный сынХабаровчанку, вернувшуюся с работы домой, ограбил собственный сынФото: Иван ВИСЛОВ
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В полицию обратилась 58-летняя хабаровчанка, которую ограбили в собственной квартире. Заявительница рассказала, что пришла с работы, дома в это время был пьяный сын. Он подошел к ней, сорвал с шеи женщины ювелирные изделия и вместе с ними ушел из квартиры. Ущерб потерпевшая оценила в 180 тысяч рублей.

- По данному инциденту провели проверку. В итоге задержали 33-летнего фигуранта. Ранее он уже был судим за кражи и грабеж. К слову, на момент встречи с полицейскими он уже сдал золотые украшения в ломбард, выручив за них 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Деньги сын заявительницы потратил на покупку одежды. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за это правонарушение - это лишение свободы на срок до семи лет. Задержанного водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Похищенные изделия ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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