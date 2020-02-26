2020-02-26T06:33:00+03:00
Экономика

В Хабаровском крае озадачились созданием Центра для активной молодежи

Пока ищут инвесторов, готовых включиться в реализацию проекта
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае озадачились созданием Центра для активной молодежиВ Хабаровском крае озадачились созданием Центра для активной молодежиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются создать Центр для активной молодежи. Предполагается, что он появится на базе дома отдыха «Шарголь» в Комсомольском районе. На площадке планируют проводить городские, краевые, федеральные и частные мероприятий. На сегодняшний день реализация этого проекта находится на стадии поиска инвесторов.

- Предпринимателей региона приглашают на конференцию, которая состоится 29 февраля на базе Центра для активной молодежи (дом отдыха «Шарголь»). Им представят предложения по развитию территории Центра, презентуют бизнес-кейсы по возведению объектов инфраструктуры. Подробности по телефону 8-999-794-31-84, - рассказали в главном управлении внутренней политики края.

Отмети также, что проект оценивают в общей сложности на сумму 330 миллионов рублей, из которых 300 миллионов – это вложения бизнеса. Деньги направят на строительство конференц-зала на 200 мест, гостевых домиков, точек быстрого питания. Кроме того, собираются обустроить пляжную зону и спортивный комплекс. Документация этого проекта опубликована на инвестиционном портале Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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