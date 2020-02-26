Беглецу из колонии в Хабаровском крае зачитали приговор
В Хабаровском районе осудили беглеца из колонии. Мужчина изловчился и сбежал из мест лишения свободы в селе Заозерном. Из материалов дела следует, что он сначала находился на рабочем объекте, а потом просто ушел за его пределы. Также намеренно фигурант уехал из колонии-поселения.
- В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый отбывал наказание по приговору Индустриального районного суда Хабаровска. Сам беглец вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.
В итоге беглеца все равно изловили и призвали к ответу. Согласно новому приговору, мужчину лишили свободы на срок два с половиной года. Это наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU