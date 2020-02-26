В Биробиджане простятся с основателем театра «Кудесник» Юрием Асеевым

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:51:08+03:00

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В Биробиджане простятся с Юрием Асеевым. Он был основателем театра «Кудесник», актером и режиссером. Талантливый человек и замечательный педагог ушел из жизни 24 февраля в хабаровской больнице. Юрию Асееву исполнилось бы 19 апреля 73 года.

Слова соболезнования родным и близким безвременно ушедшего таланта также выразил мэр Биробиджана Александр Головатый. Глава города отметил, что Юрий Тимофеевич стал значимой частью истории театра кукол «Кудесник». Его постановки всегда пользовались успехом. Светлая память о Юрии Асееве навсегда останется в сердцах людей.

Прощание с актером и режиссером состоится 29 февраля в театре «Кудесник». Начало траурного мероприятия в 12:00. Проститься с ним могут все желающие. В последний путь провожать Юрия Тимофеевича будут в том числе и коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU