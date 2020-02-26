Пожарный из Комсомольска победил на чемпионате по ездовому спорту «Легенда Амура»
В Комсомольске-на-Амуре на озере Мылки прошли масштабные и зрелищные соревнования по ездовому спорту «Легенда Амура». На чемпионат собрались каюры из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. За победу боролись 42 человека, вместе с которыми выступали 103 ездовые собаки.
- Первое место в соревнованиях занял Антон Панов, пожарный 98 пожарно-спасательной части 8 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В этот раз лыжник, владеющий навыками спортивного ориентирования, участвовал в абсолютно новом для себя виде соревнований, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Антон выступил в дисциплине «скиджоринг» вместе с бельгийским малинуа Беркутом. Ему нужно было передвигаться свободным стилем по лыжной дистанции вместе со своим четвероногим напарником, который буквально «рвался в бой», его приходилось удерживать. По окончании соревнования всех участников - и каюров, и собак, наградили кубками, медалями, дипломами и ценными призами.
ИСТОЧНИК KP.RU