2020-02-26T08:50:36+03:00
Спорт

Пожарный из Комсомольска победил на чемпионате по ездовому спорту «Легенда Амура»

Среди других участников были каюры из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани
Александр ШТААЛЬ
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Пожарный из Комсомольска победил на чемпионате по ездовому спорту «Легенда Амура»Пожарный из Комсомольска победил на чемпионате по ездовому спорту «Легенда Амура»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Комсомольске-на-Амуре на озере Мылки прошли масштабные и зрелищные соревнования по ездовому спорту «Легенда Амура». На чемпионат собрались каюры из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. За победу боролись 42 человека, вместе с которыми выступали 103 ездовые собаки.

- Первое место в соревнованиях занял Антон Панов, пожарный 98 пожарно-спасательной части 8 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В этот раз лыжник, владеющий навыками спортивного ориентирования, участвовал в абсолютно новом для себя виде соревнований, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Антон выступил в дисциплине «скиджоринг» вместе с бельгийским малинуа Беркутом. Ему нужно было передвигаться свободным стилем по лыжной дистанции вместе со своим четвероногим напарником, который буквально «рвался в бой», его приходилось удерживать. По окончании соревнования всех участников - и каюров, и собак, наградили кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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