Хабаровский край и ЕАО получат дополнительные деньги на ремонт мостов

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:47:38+03:00

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Хабаровский край и Еврейская автономия получат дополнительные деньги на ремонт мостов на период 2020-2024 годы. Финансовую помощь выделили в правительстве России. Край получит 2,5 миллиарда рублей, а область - 619 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Отметим также, что в целом Дальний Восток получит финансовую помощь в сумме 34,8 миллиарда рублей. Эти деньги направят на ремонт 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений. Средства выделят после корректировок в программе «Безопасные и качественные дороги».

К слову, из обозначенной выше суммы самое большое финансирование будет у Приморского края, который получит 7,649 миллиарда рублей. На втором месте Амурская область, ей выделят почти 6,232 миллиарда рублей, и на третьем республика Бурятия, для нее предусмотрели свыше 5,172 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU