2020-02-26T08:46:41+03:00
Общество

В ТОП-10 по количеству участников «Теста по истории Отечества» вошел Хабаровский край

Итого проведения ежегодной международной акции «Тест по истории Отечества» подвели организаторы
Евгения МОЛОТОВА
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На местном уровне проект курировала Молодежная палата при законодательной думе Хабаровского краяНа местном уровне проект курировала Молодежная палата при законодательной думе Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Акции тестирования в рамках проекта «Большая история» пользуются большой популярностью у жителей региона. Хабаровский край и в прошлом году не остался в стороне. В 2019 году участие в тестировании приняли 20653 человека. С этим показателем Хабаровский край вошел в десятку регионов с наибольшим числом участников. Такие цифры озвучили организаторы - Общественная молодежная палата при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и автономная некоммерческая организация «Большая история». Региональным координатором теста в Хабаровском крае выступает Молодежная общественная палата при Законодательной думе. Средний возраст участников в Хабаровском крае составил 18 лет, средний балл по правильности ответов на вопросы - 19,43.

Цель проведения тестирования - оценка уровня исторической грамотности как граждан РФ, так и наших соотечественников за рубежом, а также привлечение внимания к истории Отечества и стимулирование ее изучения.

В тестировании приняли участие губернаторы регионов, председатели и депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, министры, руководители общественных палат, студенты, учащиеся, преподаватели и все желающие. Самым сложным из сорока вопросов, по мнению организаторов, стал вопрос о значении Венского конгресса 1814-1815 годов, историческим решением которого была передача России территории Варшавского герцогства, а наиболее легким о единственном в мире вратаре, обладатели «Золотого мяча» Льве Яшине.

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