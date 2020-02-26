2020-02-26T08:45:12+03:00
Происшествия

Биробиджанских школьников эвакуировали из-за анонимных «взрывников»

Сообщения о минировании зданий поступили в несколько общеобразовательных учреждений, подняв на ноги службы экстренного реагирования
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Сообщения о минировании зданий поступили в несколько общеобразовательных учреждений, подняв на ноги службы экстренного реагированияСообщения о минировании зданий поступили в несколько общеобразовательных учреждений, подняв на ноги службы экстренного реагированияФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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Утром ничего не предвещало чрезвычайной ситуации для биробиджанских школьников. Но вскоре после начала занятий многим родителям поступили тревожные сообщения от детей.

- Дочка позвонила и сказала, что первую городскую гимназию, в которой она учится, опять заминировали - детей отпустили домой. Это происходит часто - пора бы уже привыкнуть к таким «учениям», но каждый раз сердце замирает - вдруг что-то реально случится? Хоть на дистанционное обучение переводи ребенка в целях безопасности, - прокомментировала жительница областного центра Елена.

Как сообщил источник в мэрии Биробиджана, утром в несколько общеобразовательных учреждений по электронной почте поступили сообщения о минировании зданий. Из-за угрозы срабатывания якобы заложенных взрывных устройств пришлось эвакуировать более тысячи школьников, в том числе из городской гимназии №1, школ №№ 6 и 14.

По тревожным сигналам к местам возможных происшествий выдвинулись специалисты служб экстренного реагирования, в настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, в том числе по установлению личностей анонимных шутников. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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