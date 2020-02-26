В заповедник Хабаровского края впервые за 23 года пришла кабарга

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:41:40+03:00

Об этом говорят следы, оставленные на снегу в хвойном лесу

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В заповедных лесах Хабаровского края провели своего рода ревизию животных. Для этого с 17 по 20 февраля сотрудники заповедника «Комсомольский» и дружинники из «Нижнеамурской экологической инспекции» отправились по зимнему маршруту. Они прошли больше 90 километров по тайге и в какой-то момент сделали почти открытие.

- По предварительным данным, в заповеднике сократилась численности кабана. Возможная причина - это маленький урожай желудя в 2019 году. Зато на одном из маршрутов, в хвойном лесу, в большом количестве обнаружили следы кабарги. В последний раз ее замечали здесь в 1997 году, - прокомментировал Вадим Бобровский, специалист по экологическому мониторингу.

По оценкам специалистов, численность остального зверя относительно стабильна. Более подробную информацию они смогут предоставить после камеральной обработки полевых данных.

Напомним, интересная метаморфоза случилась в заповеднике «Болоньский», где после наводнения появились выдры-мигранты. Судя по следам, их много, и надо сказать, такую концентрацию зафиксировали впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU