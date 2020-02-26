2020-02-26T11:38:58+03:00
Общество

В общежитии медколледжа в Биробиджане нашли массу санитарных проблем

Проверяющие увидели гниющие доски, плесень и отслаивающиеся обои
Александр ШТААЛЬ
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В общежитии медколледжа в Биробиджане нашли массу санитарных проблемВ общежитии медколледжа в Биробиджане нашли массу санитарных проблемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В общежитии медицинского колледжа в Биробиджане провели проверку. Итог этой процедуры оказался не очень приятным. Во время осмотра помещений сотрудники прокуратуры зафиксировали массу нарушений санитарных норм. Проверку проводили после публикации в СМИ.

- Среди недочетов отслаивающиеся обои в жилых помещениях общежития, на потолках и стенах есть трещины, осыпается штукатурка. В местах общего пользования выявлены следы плесени, прогнившие доски на полу в коридорах и в других помещениях, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогу проверки руководителю ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» внесли представление, а также возбудили два административных дела за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На сегодняшний день собранные материалы находятся в управлении Роспотребнадзора ЕАО на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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