В общежитии медколледжа в Биробиджане нашли массу санитарных проблем
В общежитии медицинского колледжа в Биробиджане провели проверку. Итог этой процедуры оказался не очень приятным. Во время осмотра помещений сотрудники прокуратуры зафиксировали массу нарушений санитарных норм. Проверку проводили после публикации в СМИ.
- Среди недочетов отслаивающиеся обои в жилых помещениях общежития, на потолках и стенах есть трещины, осыпается штукатурка. В местах общего пользования выявлены следы плесени, прогнившие доски на полу в коридорах и в других помещениях, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
По итогу проверки руководителю ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» внесли представление, а также возбудили два административных дела за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На сегодняшний день собранные материалы находятся в управлении Роспотребнадзора ЕАО на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU