Президентские гранты получили общественные организации в Комсомольске

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:38:09+03:00

Деньги потратят на поддержку семей с детьми и сбор мусора

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Две общественные организации в Комсомольске-на-Амуре получили президентские гранты. Одна из них - это хабаровская краевая общественная организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды». Сумма финансовой поддержки для них составляет два миллиона 457 тысяч рублей. Эти деньги собираются потратить на проект «Центр комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами «Маяк надежды» - на колесах».

- Проект направлен на социализацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Авторы идеи планируют провести мероприятия, развивающие коммуникативные навыки, навыки социально-бытового ориентирования, самообслуживания, улучшающие эмоциональное состояние детей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Второй получатель гранта - Комсомольское-на-Амуре отделение хабаровского краевого молодежного общественного движения «Мой край». Этой организации выделили 118 тысяч рублей на реализацию социального проекта «Драгоценный пластик». Авторы идеи хотят заняться раздельным сбором мусора, его переработкой. Также в планах создание из пластика различных предметов, вроде парковой мебели и чехлов для телефонов.

Напомним, с 26 февраля начнется прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов в этом году. Срок приема документов продлится до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU