2020-02-26T11:36:26+03:00
Здоровье

Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровске превысило эпидпорог

За последнюю неделю заболели пять тысяч 864 человека
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровске превысило эпидпорогКоличество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровске превысило эпидпорогФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу на 9,6 процента, по уровню заболеваемости среди школьников - на 42,7 процента. За последнюю неделю в краевой столице заболели респираторными заболеваниями пять тысяч 864 человека, из которых одна тысяча 704 - это взрослые и четыре тысячи 160 детей.

Как сообщили в городской администрации, в больницу положили 77 хабаровчан, но тяжелых случаев течения болезни нет. Состояние пациентов опасений у врачей не вызывает. В целом ситуация в образовательных и дошкольных учреждениях такова: в 19 группах в 12 детских садах воспитанники на больничном, полностью остановили учебный процесс в восьми школах. На карантине находятся 104 класса в 26 общеобразовательных учреждениях.

Родителей убедительно просят принимать меры по профилактике заболеваний. По возможности исключите посещение мероприятий в закрытых помещениях, носите маски в торговых центрах, общественных местах и транспорте. Если признаки заболевания проявились, обязательно изолируйте больного. Не пытайтесь заниматься самолечением, обратитесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следовали в ЕАО разбираются в истории с ребенком, которому в детском саду заклеили рот скотчем
У гуляющего прохожего в Хабаровском крае в носке нашли подозрительное вещество
Музыкальный театр в Хабаровске признали лучшим в крае
Президентские гранты получили общественные организации в Комсомольске
Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровске превысило эпидпорог
В общежитии медколледжа в Биробиджане нашли массу санитарных проблем
В Хабаровском крае отпразднуют «Широкую Масленицу»
В заповедник Хабаровского края впервые за 23 года пришла кабарга
Биробиджанских школьников эвакуировали из-за анонимных «взрывников»
В ТОП-10 по количеству участников «Теста по истории Отечества» вошел Хабаровский край
Хабаровский край и ЕАО получат дополнительные деньги на ремонт мостов
Пожарный из Комсомольска победил на чемпионате по ездовому спорту «Легенда Амура»
В Биробиджане простятся с основателем театра «Кудесник» Юрием Асеевым
Беглецу из колонии в Хабаровском крае зачитали приговор
В Хабаровском крае озадачились созданием Центра для активной молодежи
Хабаровчанку, вернувшуюся с работы домой, ограбил собственный сын
Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов
Авиаперевозки пассажиров между Иркутском и Хабаровском начнутся в мае
В Хабаровске центр подготовки юных футболистов стал футбольной академией