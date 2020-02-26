Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровске превысило эпидпорог

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:36:26+03:00

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В Хабаровске превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу на 9,6 процента, по уровню заболеваемости среди школьников - на 42,7 процента. За последнюю неделю в краевой столице заболели респираторными заболеваниями пять тысяч 864 человека, из которых одна тысяча 704 - это взрослые и четыре тысячи 160 детей.

Как сообщили в городской администрации, в больницу положили 77 хабаровчан, но тяжелых случаев течения болезни нет. Состояние пациентов опасений у врачей не вызывает. В целом ситуация в образовательных и дошкольных учреждениях такова: в 19 группах в 12 детских садах воспитанники на больничном, полностью остановили учебный процесс в восьми школах. На карантине находятся 104 класса в 26 общеобразовательных учреждениях.

Родителей убедительно просят принимать меры по профилактике заболеваний. По возможности исключите посещение мероприятий в закрытых помещениях, носите маски в торговых центрах, общественных местах и транспорте. Если признаки заболевания проявились, обязательно изолируйте больного. Не пытайтесь заниматься самолечением, обратитесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU