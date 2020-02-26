Музыкальный театр в Хабаровске признали лучшим в крае

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:35:35+03:00

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В Хабаровском крае огласили результат ежегодного конкурса на лучшую театральную работу в регионе. Члены жюри решили, что это будет мюзикл «Обыкновенное чудо», который представили артисты хабаровского музыкального театра. Кроме того, лучшей мужской ролью признали роль министра-администратора в этом же спектакле, ее сыграл Андрей Ярмошевич. Художником года назвали Наталью Сыздыкову, которая работала над костюмами к мюзиклу.

- В номинации «Надежда сцены» победил Демьян Ересько, артист балета. Его отметили за работу над пластическим спектаклем «В тени эйфории» на новой сцене хабаровского музыкального театра. Специальный диплом жюри получил Андрей Кучинский за создание образа Медведя в мюзикле «Обыкновенное чудо», - рассказали в Хабаровском краевом музыкальном театре.

Кроме того, члены жюри выбрали режиссера года - Наталью Пахомову, поставившую в Театре кукол «Почтарскую сказку». Художником года стала Екатерина Андреева за сценографическое решение спектакля «Вафельное сердце» в Хабаровском ТЮЗе. В номинации «Надежда года» победил Егор Расторгуев после роли Тартюфа в спектакле «Тартюф», поставленном на сцене театра драмы Комсомольска-на-Амуре. За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края отметили Владимира Паршева, артиста Хабаровского театра драмы.

Также специальные дипломы жюри получили Андрей Трумба, художественный руководитель и актер «Белого театра», за главную роль в спектакле «Гамлет, Лир, Макбет и шум дождя», актерский ансамбль за спектакль «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании», хабаровский ТЮЗ и Михаил Тычинин, актер хабаровского ТЮЗа, за создание образа Эдварда в спектакле «Удивительное приключение кролика Эдварда».

ИСТОЧНИК KP.RU