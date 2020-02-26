2020-02-26T11:57:24+03:00
Общество

У гуляющего прохожего в Хабаровском крае в носке нашли подозрительное вещество

Прохожий был пьян и всячески пытался отвертеться от общения с правоохранителями, что и вызвало подозрения
Александр ШТААЛЬ
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У гуляющего прохожего в Хабаровском крае в носке нашли подозрительное веществоУ гуляющего прохожего в Хабаровском крае в носке нашли подозрительное веществоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае правоохранители задержали хранителя наркотиков. Произошло это практически случайно. Изначально нарушитель привлек внимание стражей порядка тем, что шел по проезжей части. Он шатался и, по всей видимости, был пьян.

- Нашли подозрительного прохожего в Бикине. Сначала мужчину хотели просто увести с дороги, чтобы он не попал под колеса. Однако правоохранители обратили внимание, что горожанин заметно нервничает и пытается убедить их в том, что может самостоятельно добраться домой. Тогда решили доставить его в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю подполковник полиции.

В полиции прохожего досмотрели и нашли у него запрещенные вещества. В носке фигурант прятал сверток с табачной смесью бурого цвета. У вещества были характерные признаки конопли. Вещество изъяли и направили на исследование. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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