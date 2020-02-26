26 Февр. 2020 2020-02-26T12:11:41+03:00

Следовали в ЕАО разбираются в истории с ребенком, которому в детском саду заклеили рот скотчем Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Биробиджане историей из детского сада о ребенке, которому заклеивали рот скотчем, заинтересовались следователи. Ранее сообщалось, что воспитатель таким образом хотела добиться, чтобы воспитанник не кричал. Информацию о происшествии опубликовали в местных СМИ. Позже в мэрии областной столицы инициировали служебную проверку по данному сообщению.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователи также проводят проверку по факту ненадлежащего обращения с ребенком, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной.

По итогу проверки примут процессуальное решение. Напомним, что сами воспитанники детского сада рассказывают о произошедшем разное. Одни подтверждают, что воспитатель повышала голос на ребенка и заклеивала ему рот скотчем, другие, наоборот, отрицают этот факт.

ИСТОЧНИК KP.RU