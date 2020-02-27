2020-02-27T01:04:52+03:00
Общество

В Хабаровске погода сегодня, 27 февраля 2020 года: днем до -3, без осадков

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до +1
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске погода сегодня, 27 февраля 2020 года: днем до -3, без осадковВ Хабаровске погода сегодня, 27 февраля 2020 года: днем до -3, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -1+1.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -14 до -16, днем от -1 до -3, ветер юго- западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 27 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -4-6.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -5-7.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -10-12.

В Охотске преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -8-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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