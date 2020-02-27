Автоугонщики в Хабаровске не смогли вернуть машину владельцу за деньги

27 Февр. 2020 2020-02-27T01:35:48+03:00

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В Хабаровске автолюбитель лишился машины, которую оставил во дворе дома на улице Прогрессивной. В ситуацию вникли полицейские, которые позже выяснили, что к исчезновению авто причастны два горожанина. Одном у из них 40 лет, другому 28, оба ранее отвечали за уголовные преступления.

- Фигурантов задержали с поличным. Установили, что они в ночью пришли к машине, отключили сигнализацию, используя электронное устройство, взломали замок зажигания и отогнали иномарку в арендованный гараж-отстойник. Подозреваемые хотели вернуть авто собственнику за вознаграждение. Ущерб составил 360 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанных возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием для них может стать лишение свободы на срок до шести лет. На время разбирательств фигуранты будут находиться под стражей. Автомобиль вернули законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU