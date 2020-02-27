2020-02-27T02:02:51+03:00
Экономика

В мэрии Хабаровска посчитали сэкономленные деньги и доходы за 2019 год

На сегодняшний день у администрации нет долгов перед коммерческими банками
Александр ШТААЛЬ
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В мэрии Хабаровска посчитали сэкономленные деньги и доходы за 2019 годВ мэрии Хабаровска посчитали сэкономленные деньги и доходы за 2019 годФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске подвели итоги социально-экономического развития краевого центра за 2019 год. Согласно последним данным мэрия полностью погасила банковские кредиты и на сегодняшний день кредитуется только в федеральном казначействе. Заем составляет 650 миллионов рублей под 0,01 процент, что заметно выгоднее, чем в банках.

- Не увязнуть в долгах городу помогают меры, направленные на экономию бюджетных денег. За счет досрочного погашения займов в банках смогли сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 50,4 миллиона рублей. Также в 2019 году утвердили задание по экономии городского бюджета на сумму в 81 миллион рублей. По факту сэкономили почти в два раза больше - 146 миллионов рублей, - рассказал Максим Бойков, исполняющий обязанности директора финансового департамента.

В 2019 году городская казна пополнилась на 16 миллиардов 452 миллиона рублей, что на 1,75 миллиарда больше, чем планировали в первоначальной редакции прошлогоднего бюджета. В 2020 году ожидается, что доходы муниципальной казны составят 15,6 миллиарда рублей, а расходы - 16,5 миллиарда. Прогнозируемый дефицит - 860 миллионов, или 9,8 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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