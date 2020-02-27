27 Февр. 2020 2020-02-27T04:39:54+03:00

Новым специальностям будут обучать в техникумах и колледжах Хабаровского края ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

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В техникумах и колледжах Хабаровского края будут обучать новым специальностям. Расширение коснется восьми профессиональных образовательных учреждений региона. В частности усиленной будет подготовка специалистов по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки». Пять специальностей откроют согласно потребности отраслевых министерств. Речь идет о профессиях кровельщик, наладчик аппаратного и программного обеспечения, бригадир-путеец, электрослесарь подземный, оператор транспортного терминала. Введут еще одну специальность - «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».

- Набор на обучение новым профессиям будет открыт и для людей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, для инвалидов по зрению в новом учебном году откроется специальность «Медицинский массаж», - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Отметим также, что сейчас в 29 техникумах и колледжах края обучают по 132 специальностям и 62 профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU