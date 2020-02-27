Две сотни соцучреждений подключат к интернету в Хабаровском крае

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:48:57+03:00

Такой план поставили в регионе на 2020 год

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В Хабаровском крае в 2020 году планирую подключить к интернету 201 социальное учреждение. Это 32 процента от числа краевых организаций, которым должны обеспечить выход во всемирную сеть в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Напомним, он направлен на на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, доступной для всех организаций и домохозяйств.

- В списке фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, пожарные части и посты, участковые пункты полиции. Отдельное внимание уделят скорости доступа. Например, для фельдшерско-акушерских пунктов по каналам связи отличным от спутниковых, она должна составлять не менее 10 Мбит/с, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.

На подключение соцобъектов потратят из федерального бюджета порядка 472 миллионов рублей. На сегодняшний день доступом к Интернету уже обеспечили 163 социальных учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU