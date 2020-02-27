2020-02-27T11:27:11+03:00
Общество

В Биробиджане простятся с ветераном Владимиром Васильевичем Большанининым

Он ушел из жизни на 93-м году жизни
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане простятся с ветераном Владимиром Васильевичем БольшанининымВ Биробиджане простятся с ветераном Владимиром Васильевичем БольшанининымФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане простятся с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Васильевичем Большанининым. Ему было 92 года. Он участвовал в боевых действиях против Японии, воевал на Дальневосточном фронте. Владимир Васильевич 30 лет служил на благо Родины.

- Начинал в звании младшего лейтенанта, потом поднялся до звания майор внутренней службы. Начинал молодой офицер трудиться в составе органов МВД, затем стоял на страже правопорядка и законности в исправительных учреждениях Дальнего Востока. На заслуженном отдыхе он продолжал активно участвовать в общественной жизни Биробиджана, - рассказали в администрации Биробиджана.

Соболезнования родным и близким в связи с кончиной Владимира Васильевича выразил мэр Биробиджана Александр Головатый. Он отметил, что именно такие люди, как он дали нам жизнь и мирное небо над головой.

Вечная ему память. Он навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с Владимиром Васильевичем состоится завтра, 28 февраля, в ритуальном зале на улице Советской в 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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