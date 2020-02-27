В Биробиджане ликвидировали гуляющую по улице рысь

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:57:07+03:00

Сотрудникам полиции пришлось открыть огонь на поражение, чтобы уберечь горожан от дикого животного

Изменить размер текста: A A

Сегодня в дежурную часть ГУ МЧС России по ЕАО поступило сообщение, что на улицах Биробиджана замечена рысь. Чтобы ликвидировать реальную угрозу, была собрана специальная группа, в которую вошли спасатели, сотрудники полиции, регионального отделения Росгвардии и охотоведы.

- Попытки поймать рысь сетью не принесли успеха. Также не помогли и другие спецсредства. Рысь, которую заметили в окрестностях улицы Набережной, побежала в сторону технологического техникума. Рядом расположена школа №11, возникла реальная угроза для жителей, в том числе для подростков, - рассказала Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД по ЕАО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/763182" frameborder="0"></iframe> Биробиджане ликвидировали гуляющую по улице рысь.Автор: Социальные сети

По ее словам, в сложившейся ситуации медлить было нельзя. Так как в арсенале полиции нет оружия, усыпляющего или парализующего цель, был применен боевой аналог. Рысь застрелили, никто из людей не пострадал.

- Труп рыси забрал представитель областного управления Россельхознадзора. Специалистам предстоит выяснить, не была ли заражена рысь бешенством, не имело ли дикое животное, которое забрело в город, каких-то других заболеваний, - пояснила Оксана Ткачева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/763184" frameborder="0"></iframe> Рысь застрелили, никто из людей не пострадал.Автор: Социальные сети

Поимку рыси снимали студенты Биробиджанского технологического колледжа и другие горожане, выкладывая видео в социальных сетях. Известие об убийстве краснокнижного зверя вызвало волну возмущения. Многие комментаторы считают, что дикую кошку следовало каким-то образом обездвижить, без лишения жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU