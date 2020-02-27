В Биробиджане ликвидировали гуляющую по улице рысь
Сегодня в дежурную часть ГУ МЧС России по ЕАО поступило сообщение, что на улицах Биробиджана замечена рысь. Чтобы ликвидировать реальную угрозу, была собрана специальная группа, в которую вошли спасатели, сотрудники полиции, регионального отделения Росгвардии и охотоведы.
- Попытки поймать рысь сетью не принесли успеха. Также не помогли и другие спецсредства. Рысь, которую заметили в окрестностях улицы Набережной, побежала в сторону технологического техникума. Рядом расположена школа №11, возникла реальная угроза для жителей, в том числе для подростков, - рассказала Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД по ЕАО.
Биробиджане ликвидировали гуляющую по улице рысь.Автор: Социальные сети
По ее словам, в сложившейся ситуации медлить было нельзя. Так как в арсенале полиции нет оружия, усыпляющего или парализующего цель, был применен боевой аналог. Рысь застрелили, никто из людей не пострадал.
- Труп рыси забрал представитель областного управления Россельхознадзора. Специалистам предстоит выяснить, не была ли заражена рысь бешенством, не имело ли дикое животное, которое забрело в город, каких-то других заболеваний, - пояснила Оксана Ткачева.
Рысь застрелили, никто из людей не пострадал.Автор: Социальные сети
Поимку рыси снимали студенты Биробиджанского технологического колледжа и другие горожане, выкладывая видео в социальных сетях. Известие об убийстве краснокнижного зверя вызвало волну возмущения. Многие комментаторы считают, что дикую кошку следовало каким-то образом обездвижить, без лишения жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU