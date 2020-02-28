28 Февр. 2020 2020-02-28T01:04:52+03:00

В Хабаровске погода сегодня, 28 февраля 2020 года: днем до -3, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до -1

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -1-3.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -12 до -14, днем от -1 до -3, ветер северный 3-8 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 28 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0-2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -5-7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -6-8.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -8-10.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -6-8.

ИСТОЧНИК KP.RU