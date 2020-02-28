Дефицит казны Хабаровского края смогли сократить в 2019 году

28 Февр. 2020 2020-02-28T01:38:28+03:00

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В Хабаровском крае в 2019 году смогли сократить дефицит казны на 6,2 миллиарда рублей в уровню 2018 года. Об этом сообщили на расширенном заседании правительства региона. Согласно озвученным данным в краевую казну за год поступило 101,8 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. Это выше на 7,2 % предыдущего года.

- Отметили, что рост поступлений по налогу на прибыль организаций - 21,6 процентов, акцизам - 20,7 процентов, налогам на совокупный доход - 16,9 процентов и налогу на добычу полезных ископаемых – 16 процентов. В целом Бюджет края по расходам составил 136,7 миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Внимание участников заседания обратили на работу по сокращению неэффективных затрат, оптимизацию бюджетной сети, меры, направленные на повышение эффективности использования государственного имущества. Благодаря этим факторам удалось добиться сокращения дефицита бюджета края. В планах на 2020 год продолжить финансовое обеспечение национальных проектов. В целом доходы краевого бюджета запланировали на уровне 114,4 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU