Единорога сожгли перед Масленицей в Хабаровске

28 Февр. 2020 2020-02-28T04:45:21+03:00

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В Хабаровске накануне Масленичных гуляний сожгли единорога. Этакий перфоманс устроили прямо на льду Амура. Напомним, ранее этим творением заинтересовали сотрудники МЧС. Они хотели разыскать автора и убедить его убрать сооружение, так как оно находится на непрочном льду. При большом скоплении людей на одной точке лед может треснуть под ногами. Однако это обстоятельство не пугало горожан, и они упорно ходили к мифическому существу «в гости».

При этом «поджигатель» оставил своего рода послание. Он написал, что весной все радужные единороги вспыхивают, как птица Феникс. Сначала они превращаются в пепел, из которого вырастут цветы, а потом появится радуга. Напоследок в этом же обращении от имени единорога хабаровчанам пожелали сделать город лучше своими делами и верить в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU