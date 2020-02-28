2020-02-28T04:45:21+03:00
Общество

Единорога сожгли перед Масленицей в Хабаровске

При этом «поджигатель» оставил небольшое послание
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Единорога сожгли перед Масленицей в Хабаровске ФОТО: аккаунт Сони Кореневой в соцсетиЕдинорога сожгли перед Масленицей в Хабаровске ФОТО: аккаунт Сони Кореневой в соцсети
Изменить размер текста:

В Хабаровске накануне Масленичных гуляний сожгли единорога. Этакий перфоманс устроили прямо на льду Амура. Напомним, ранее этим творением заинтересовали сотрудники МЧС. Они хотели разыскать автора и убедить его убрать сооружение, так как оно находится на непрочном льду. При большом скоплении людей на одной точке лед может треснуть под ногами. Однако это обстоятельство не пугало горожан, и они упорно ходили к мифическому существу «в гости».

При этом «поджигатель» оставил своего рода послание. Он написал, что весной все радужные единороги вспыхивают, как птица Феникс. Сначала они превращаются в пепел, из которого вырастут цветы, а потом появится радуга. Напоследок в этом же обращении от имени единорога хабаровчанам пожелали сделать город лучше своими делами и верить в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания
В рукаве биробиджанца нашелся запрещенный сюрприз
«Лысины» в лесу Хабаровского края будут рассматривать из космоса
Погода в Хабаровском крае и ЕАО на Масленицу приготовила подарок
Бизнесмен в Хабаровске заплатит штраф за рекламу
В Хабаровске отметят буддистский Новый год
Одинаковые с лица, но не из ларца: в Хабаровске нашли коробку с щенками, обреченными на гибель
Пешехода сбил автобус на остановке в Хабаровске
В Биробиджане подготовились к Масленице
Гибелью рыси от пули заинтересовались в прокуратуре ЕАО
Группа Secret Service исчезла по пути в Хабаровск
Единорога сожгли перед Масленицей в Хабаровске
Дефицит казны Хабаровского края смогли сократить в 2019 году
В Хабаровске погода сегодня, 28 февраля 2020 года: днем до -3, без осадков
В Еврейской автономии закончился карантин для трех китайцев
В Биробиджане простятся с ветераном Владимиром Васильевичем Большанининым
Две сотни соцучреждений подключат к интернету в Хабаровском крае