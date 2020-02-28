Группа Secret Service исчезла по пути в Хабаровск

28 Февр. 2020 2020-02-28T04:42:10+03:00

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В Хабаровске отменили концерт группы Secret Service. Выступление должно было состояться вчера, 27 февраля, однако по последней информации, группа не приехала в Хабаровск. При этом музыканты прошли регистрацию в аэропорту.

- Решение об отмене принял организатор мероприятия - компания «Восток Центр» в лице гендиректора Светланы Помазкиной. Владельцам билетов вернут деньги, - рассказали в Хабаровском музыкальном театре.

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Отметим, что со стороны дирекции Музтеатра предприняли все возможные меры для проведения концерта.

Отдельно отметим, что Светлана Помазкина «славится» анонсами мероприятий, которые отменяются, и всегда «по независящим от нее причинам». В 2018 году это были такие мероприятия, как «Отель Трансильвания», «Шоу поющих динозавров», «Еще раз про Красную шапочку» и целый ряд спектаклей с участием отечественных и зарубежных артистов. Подозревать ее в мошенничестве оснований нет, но ситуация уже настораживает.

ИСТОЧНИК KP.RU