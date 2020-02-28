2020-02-28T04:38:32+03:00
Общество

Гибелью рыси от пули заинтересовались в прокуратуре ЕАО

Животное погибло на одной из улиц Биробиджана
Александр ШТААЛЬ
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Гибелью рыси от пули заинтересовались в прокуратуре ЕАОГибелью рыси от пули заинтересовались в прокуратуре ЕАОФото: Социальные сети
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В Еврейской автономии сотрудники прокуратуры проведут проверку по факту гибели рыси. Ранее сообщалось, что животное заметили в окрестностях улицы Набережной, потом рысь побежала в сторону технологического техникума, а рядом расположена школа №11. Животное застрелили полицейские, так как она направлялась в сторону, где находились несовершеннолетние.

- О происшествии написали местные СМИ, сообщения вызвали общественный резонанс. Проверку проводят с целью выяснить, были ли соблюдены требования законодательства при использовании органами контроля (надзора) своих полномочий в сфере сохранения объектов животного мира, - рассказали в пресс- службе областной прокуратуры.

Отметим также, что материалы относительно применения оружия должностным лицом полиции направят в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, где дадут правовую оценку его действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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