В Биробиджане подготовились к Масленице

28 Февр. 2020 2020-02-28T04:29:07+03:00

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В Биробиджане подготовились к празднованию Масленицы. Основные мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха 1 марта. Жителей и гостей города приглашают проводить зиму на празднике «Веселись, Масленица!».

- Начало народных гуляний в 12:00. В течение шести часов горожан будут развлекать масленичными песнями, конкурсами и розыгрышем призов. Будут и обещанные молодецкие забавы, и концерт с участием творческих коллективов Биробиджана, - рассказали в пресс - службе мэрии.

Также в программе ярмарка подарков ручной работы, удивительный мастер-класс от Биробиджанской епархии по колокольному звону, будут работать торговые ряды. Ранее сообщалось, что для местных жителей первого марта подготовят сюрприз. В организацию праздника внесут свою лепту и представители Биробиджанской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU