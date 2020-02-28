2020-02-28T04:57:51+03:00
Общество

Пешехода сбил автобус на остановке в Хабаровске

Пострадавшая при падении ударилась головой
Александр ШТААЛЬ
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Пешехода сбил автобус на остановке в ХабаровскеПешехода сбил автобус на остановке в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В краевой столице на остановке под колеса автобуса попала 60-летняя женщина. Происшествие случилось вечером, 27 февраля, на улице Волочаевской. По предварительной информации, горожанка двигалась в попутном направлении с автобусом по остановке.

- У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы. Известно, что на момент происшествия водитель был трезв. У него есть водительское удостоверение категорий В, В1, С, С1, D, D1. Стаж вождения с 1996 года, - рассказал информированный источник.

Водителей и пешеходов убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии. Не рискуйте своими жизнью и здоровьем, не подвергайте опасности своих близких и людей, которые случайно могут оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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