2020-02-28T04:57:07+03:00
Общество

Одинаковые с лица, но не из ларца: в Хабаровске нашли коробку с щенками, обреченными на гибель

Неизвестные «упаковали» животных, перетянув тару ремнями безопасности
Александр ШТААЛЬ
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Одинаковые с лица, но не из ларца: в Хабаровске нашли коробку с щенками, обреченными на гибель ФОТО: приют «Милосердие-ДВ»Одинаковые с лица, но не из ларца: в Хабаровске нашли коробку с щенками, обреченными на гибель ФОТО: приют «Милосердие-ДВ»
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В Хабаровске волонтеры нашли коробку с щенками. Неизвестные «упаковали» в одну тару восемь животных, перетянув ее ремнями безопасности. Судя по всему, до того, как малыши все вместе оказались на улице, они нормально питались, а теперь им предстояло голодать и холодать. Об инциденте сообщили в приюте «Милосердие-ДВ».

Волонтер не смог пройти мимо этой коробки. Теперь неравнодушные горожане «колдуют» над тем, чтобы у каждого из этих малышей был дом.

Ранее сообщалось об аналогичных случаях в Биробиджане. В январе 2020 года волонтеры нашли пакет с новорожденными щенками. Неизвестные сложили малышей в пакет и просто вынесли на помойку, как мусор. Спасти их не удалось. Также волонтеры поведали историю о 10 щенках, спасенных в 2019 году, которые прятались от прохожих в картонной коробке. В ней-то их и принесли на помойку посреди зимы и оставили умирать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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